Elden Ring, day one rotto? Il kolossal GDR sta arrivando nei negozi, occhio agli spoiler

Incuranti della già snervante attesa dei fan di soulslike per il lancio di Elden Ring, diversi dipendenti di catene commerciali internazionali stanno condividendo in rete delle foto che testimoniano l'arrivo in negozio delle prime copie retail del kolossal GDR di FromSoftware.

Gli scatti in questione, come facilmente prevedibile, stanno facendo rapidamente il giro dei social e dei forum di settore, generando un'accesa discussione tra chi chiede a questi rivenditori di rompere il day one e chi, invece, pretende il rispetto delle tempistiche di lancio concordate con gli editori e gli sviluppatori.

Le foto condivise dai dipendenti dei negozi di videogiochi che hanno già ricevuto le prime copie retail di Elden Ring, ad ogni modo, mostrano degli scatoloni pieni di versioni PlayStation e Xbox, sia in edizione Standard che steelbook delle edizioni per collezionisti. Nel momento in cui scriviamo, in rete non sono ancora emerse notizie riguardanti la possibile rottura del day one di Elden Ring da parte degli store digitali o dei negozi, ma invitiamo comunque gli utenti a prestare particolare attenzione ai post social con fastidiosi spoiler sulla storia, sulle ambientazioni e sui contenuti dell'ambizioso soulslike di FromSoftware su cui potrebbero incappare inavvertitamente da qui alla commercializzazione del titolo.

Se volete ingannare l'attesa per il lancio di Elden Ring previsto per il 25 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento con il resoconto delle sei ore di esplorazione di Elden Ring trascorse nell'Interregno per redigere l'analisi conclusiva della nostra recensione.