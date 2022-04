Elden Ring: il demake per Game Boy si mostra in video, uscirà a breve

Mentre un gran numero di videogiocatori è ancora intento a completare Elden Ring, un appassionato ha deciso di iniziare a sviluppare una versione demake per Game Boy il cui trailer sta riscuotendo un discreto successo.

L'autore del progetto si fa chiamare -shin- e nel giro di pochissime ore il post pubblicato sul Reddit ufficiale di Elden Ring ha accolto numerosi consensi. Il filmato che accompagna il post in questione mostra una versione ancora non definitiva di Sepolcride, attualmente l'unica area dell'Interregno in lavorazione per il demake. Stando alle parole di -shin-, per il momento l'intenzione è quella di completare questa prima porzione della mappa e pubblicarla nel corso del mese di maggio 2022 su un portale come itch.io, valutando poi l'eventualità di procedere con lo sviluppo.

Stando alle dichiarazioni dell'utente, il progetto è stato creato grazie a GB Studio 3.0, uno strumento che permette di creare un videogioco perfettamente funzionante sulla console portatile Nintendo. Insomma, a breve sarà possibile giocare Elden Ring su un Game Boy grazie al lavoro di -shin-.

Prima di lasciarvi al delizioso trailer di questo demake per Game Boy del gioco FromSoftware, vi ricordiamo che meno del 10% dei giocatori di Elden Ring ha sbloccato il trofeo di Platino.