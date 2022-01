Elden Ring: design dei boss diverso da Dark Souls grazie all'aiuto di George Martin

Nel corso di una lunga intervista riportata sul PlayStation Blog, Hidetaka Miyazaki ha affrontato numerose tematiche legate ad Elden Ring, tra cui l'open world e le analogie con Sekiro. Il presidente di FromSoftware, nonché game director dell'atteso action-RPG, ha parlato anche di boss e dell'apporto di George R.R. Martin.

Come ben saprete, l'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha contribuito a gettare le basi della mitologia di Elden Ring, ed il lavoro del celebre scrittore è stato sfruttato dagli sviluppatori ed artisti di FromSoftware per ideare i vari boss che saremo chiamati ad affrontare nel nostro viaggio nell'Interregno.

Se nella trilogia di Dark Souls abbiamo spesso ammirato l'abilità dello studio nipponico di trovare un equilibrio tra bellezza ultraterrena e senso del grottesco, in Elden Ring ci saranno elementi tematici ed estetici originali, grazie all'aiuto fornito da Martin.

"L’equilibrio a cui si fa riferimento, tra bellezza e un aspetto più ultraterreno, è associato principalmente ai boss di Dark Souls. In Elden Ring, abbiamo cercato di variare leggermente l’approccio per sfruttare al meglio i personaggi originali, le ambientazioni e la mitologia che George R.R. Martin ha creato per noi. Martin ci ha fornito idee davvero eroiche e grandiose: veri e propri semidei emersi dalla storia del mondo di Elden Ring. Ci siamo quindi appoggiati alle sue idee per creare personaggi originali dal punto di vista del design.



Considerando il nostro modo di prendere un concetto eroico, stravolgerlo e deformarlo a causa del potere di Elden Ring, l’esempio più calzante tra i boss che abbiamo svelato finora è Godrick the Grafted. È un esempio eccellente, perché racchiude in sé il senso di tristezza e frustrazione provato da un grande Lord quando il suo regno volge al termine, e il desiderio di aggrapparsi al potere che ancora gli resta. Da questo punto di vista, Godrick è la rappresentazione perfetta di questa idea di design".

Elden Ring uscirà il 25 febbraio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Miyazaki ha specificato la classe da evitare in caso siate dei principianti dei souls-like.