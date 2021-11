Elden Ring: Collector's Edition con elmetto e bonus preordine, tutte le edizioni speciali

Dopo aver mostrato il nuovo gameplay trailer di Elden Ring, Bandai Namco e FromSoftware illustrano tutti i contenuti delle edizioni speciali e i bonus previsti per chi prenoterà il prossimo, attesissimo kolossal ruolistico firmato dagli autori di Dark Souls e Bloodborne.

Tutti coloro che effettueranno il preordine di Elden Ring avranno accesso alla Guida Digitale all'Avventura, con informazioni utili per intraprendere il viaggio nell'Interregno. Sempre con il preorder di Elden Ring è previsto il Gesto Bonus "L'Anello", una gesture da sbloccare ingame per arricchire le opzioni a disposizione del proprio alter-ego per comunicare con gli altri Senzaluce.

Quanto alle edizioni di lancio, eccovi nel dettaglio tutti i contenuti delle singole versioni digitali e retail di Elden Ring:

Elden Ring Launch Edition - 69.99 euro

Gioco (su disco per console PlayStation e Xbox, con un codice su PC)

Poster

Art Card, Sticker e Toppa in Tessuto

Elden Ring Digital Deluxe Edition (prezzo da confermare)

Gioco

Artbook Digitale

Colonna Sonora Originale

Elden Ring Collector's Edition - 189.99 euro

Gioco (su disco per console, tramite codice su PC)

Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition

Elden Ring Premium Collector’s Edition - 259.99 euro

Gioco (su disco per console, tramite codice su PC)

Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

Replica ufficiale dell’elmo di Malenia in scala 1:1

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.