Elden Ring fa la differenza: risultati finanziari stellari per Bandai Namco

Bandai Namco ha rivelato i suoi risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno fiscale in corso (che comprende il periodo tra aprile e giugno), registrando una forte crescita rispetto allo stesso periodo di un anno prima. Il merito di questo successo è legato soprattutto all'enorme impatto avuto da Elden Ring sul mercato.

Stando a quanto rivelato dalla compagnia nipponica, i ricavi registrati nell'ultimo trimestre ammontano a 216,24 miliardi di yen, in crescita del 21,5% rispetto a 12 mesi prima, con inoltre un balzo considerevole (+64,3%) per i profitti, pari a 44,393 miliardi. Tutti i settori della compagnia hanno registrato una crescita considerevole andando oltre le aspettative, in particolare il Digital Business, con vendite nette salite del 34,1% ed un'esplosione dei profitti di questo specifico settore che tocca il 148,7% in rispetto al 2021. In aggiunta, il publisher ha aumentato le sue stime relative alla prima metà dell'anno fiscale, con previsioni per i ricavi che da 400 miliardi passano a 430, mentre i profitti da 46 a 72 miliardi.

Risultati clamorosi raggiunti senza nessuna grossa uscita da parte di Bandai Namco nel periodo tra parile e giungo 2022. Le costanti vendite di Elden Ring e dei giochi distribuiti nei trimestri precedenti hanno permesso alla compagnia di mantenere una crescita costante che ha dato così i suoi frutti.

L'opera sviluppata da From Software continua tra l'altro a registrare altri imponenti traguardi: Elden Ring ha registrato il miglior lancio di sempre su Youtube Gaming. In termini di vendite, infine, Elden Ring ha dominato in Europa per la prima metà del 2022, assieme a Leggende Pokémon Arceus.