Elden Ring troppo difficile? C'è chi sconfigge i boss con un Senzaluce addormentato!

Come da tradizione nei Soulslike di From Software, anche Elden Ring sta facendo discutere per il suo elevato grado di sfida non accessibile ad ogni giocatore. Anzi, ora che la Lacrima Riflessa di Elden Ring è stata depotenziata, c'è chi sostiene che il titolo sia divenuto ancora più impegnativo rispetto a prima.

Ma l'ultima opera di Hidetaka Miyazaki è davvero così tosta come sembra? Per un fan in particolare la situazione sarebbe diversa, e lo dimostra lui stesso in una clip che mostra il suo Senzaluce battere un agguerrito boss, la Sentinella dell'Albero, semplicemente dormendo. In verità il nemico in questione resta sempre temibile, tuttavia sapendo esattamente cosa fare e come potenziarsi, il proprio personaggio può addirittura uscire completamente illeso dallo scontro assestando soltanto il colpo di grazia.

Va precisato che il giocatore ha evocato degli spiriti per affrontare la Sentinella, e non è chiaro di che livello siano esattamente. Nonostante ciò, i risultati del filmato sono ugualmente esilaranti: il Senzaluce si poggia su una pietra per farsi una dormita rilassante, mentre sullo sfondo imperversa l'epica battaglia tra il boss e gli spiriti, che un poco alla volta prosciugano le forze dell'avversario, lasciando infine al protagonista l'onore di assestare il colpo di grazia.

Insomma, l'Interregno sarà anche molto ostico, ma offre comunque l'opportunità di affrontare le sue insidie in tantissimi modi diversi e cavarsela anche nelle situazioni apparentemente più brutali. Restando nell'ambito dell'ironia, avete visto la mod del Trenino Thomas in Elden Ring su PC?