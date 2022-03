Elden Ring è difficile, c'è anche una modalità facile oppure no?

Lo sappiamo, Elden Ring è difficile, al pari degli altri titoli di FromSoftware come Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Ma c'è una opzione per abbassare la difficoltà e rendere Elden Ring più facile?

La riposta a questa domanda purtroppo è negativa, non si può cambiare la difficoltà di Elden Ring e FromSoftware non ha pensato ad una modalità facile per i giocatori meno esperti. A questo proposito, anzi, Hidetaka Miyazaki ha chiarito che la difficoltà è parte del DNA di FromSoftware e non c'è motivo do rinunciare a questa caratteristica, dunque Elden Ring non ha un livello di difficoltà facile e questo non verrà aggiunto in futuro tramite aggiornamento, mantenendo quindi una identità chiara e precisa in linea con le altre produzioni dello studio giapponese.

Se avete bisogno di aiuto potete consultare la nostra guida con i trucchi di Elden Ring, la guida strategica contiene indicazioni utili per i nuovi giocatori e qualche consiglio per gli avventurieri più esperti. Nel frattempo vi segnaliamo che c'è chi ha finito Elden Ring in meno di tre ore senza mai morire, una speedrun di assoluto livello.

Lo sapevate? Elden Ring si può mettere in pausa con un trucco anche se FromSoftware non ha previsto questa possibilità in-game, la limitazione si può però aggirare con un trucchetto.