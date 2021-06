Elden Ring, quanto sarà difficile il gioco FromSoftware? Ne parliamo in video!

Con l'attesissimo re-reveal del titolo FromSoftware, Elden Ring è stato il grande protagonista dell'E3 2021, con il nuovo trailer dell'Action RPG che ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni.

A breve distanza dall'evento di apertura della Summer Game Fest 2021 che ha ospitato il titolo sul proprio palco, Hidetaka Miyazaki ha inoltre pubblicato una ricca intervista dedicata, con la quale ha approfondito alcuni aspetti di gameplay e narrazione di Elden Ring. Tra le informazioni condivise dal Game Director di Elden Ring, già autore di Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice, troviamo anche alcuni interessanti dettagli sul grado di difficoltà che sarà proposto dalla suggestiva produzione.

Un aspetto di rilievo, sulla base del quale molti giocatori potrebbero decidere se valutare o meno l'acquisto dell'Action RPG FromSoftware. Per affrontare il tema, Miyazaki ha citato diversi aspetti di Elden Ring, che non ha esitato a discutere anche dei Boss che ci troveremo a fronteggiare in Elden Ring. Tra la libertà di azione di Dark Souls e il grande tecnicismo proposto da Sekiro: Shadows Die Twice, quanto sarà difficile Elden Ring? Per provare a rispondere a questa domanda, la Redazione ha riassunto i dettagli offerti dal Director in un video dedicato. Come sempre, trovate il filmato in apertura di news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!