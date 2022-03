Elden Ring è troppo difficile? Ecco le mod con Rune infinite e niente penalità alla morte

Gli sviluppatori amatoriali di NexusMods stanno cercando di ovviare alla mancanza della Modalità Facile in Elden Ring con delle patch fan made che consentono agli utenti di potenziare velocemente il proprio Senzaluce.

La prima e, forse, più importante mod scaricabile gratuitamente da chi desidera esplorare l'Interregno in relativa tranquillità è quella che consente di sbloccare automaticamente ben 99 milioni di Rune, la speciale 'valuta ingame' utilizzabile in Elden Ring per acquistare oggetti dai mercanti, finalizzare il potenziamento dell'equipaggiamento e, soprattutto, aumentare il livello di esperienza aggiungendo punti alle statistiche del proprio personaggio.

Meno 'impattante' ai fini del gameplay, ma comunque essenziale per chi desidera giocare a Elden Ring in 'modalità Facile', è poi la mod "Recover Runes Immediately": una volta installata, la patch amatoriale consente ai Senzaluce caduti (sia in battaglia che in un precipizio) di tornare in vita mantenendo il quantitativo di Rune in proprio possesso al momento della morte. In questo modo, non è necessario tornare nel 'luogo del fattaccio' per recuperare le Rune e correre il rischio di perdere il proprio tesoro in punti esperienza (specie se le Rune vanno riacquisite nel bel mezzo dello scontro con un boss).

A chi è alla ricerca di modi per facilitare la propria esperienza di gioco nella dimensione open world dell'ultimo kolossal di FromSoftware consigliamo però di non ricorrere a simili espedienti: come spiegato dallo stesso ideatore Hidetaka Miyazaki, infatti, non bisogna temere la morte in Elden Ring poiché è parte integrante del gameplay, e della soddisfazione che ne deriva dal riuscire a battere un nemico arduo con le proprie forze.