Elden Ring ancora più difficile con la mod survival in arrivo su PC

Se la difficoltà base di Elden Ring non dovesse bastarvi, sappiate che è in arrivo una nuova mod su PC che avvicinerà il mastodontico open world di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki al genere dei survival game.

I fan dei giochi Survival adorano la possibilità non solo di esplorare e combattere, ma anche di sentirsi davvero parte dei mondi di gioco, e niente restituisce questa sensazione più del prendersi cura di determinati bisogni del proprio personaggio: fame, sete, caldo e freddo, malattie e vastità sistemi di gestione e creazione delle risorse.

Grumrukh, già noto per lavori come Dark Souls: Nightfall e Dark Souls: Daughters of Ash, ha pubblicato un teaser per Elden Ring: Survival Mode su Twitter, che fornisce una rapida panoramica di quella che sembra essere una mod di sopravvivenza piuttosto complessa: nel video potete vedere alcune nuove opzioni di creazione di armi (usando una piastra e frammenti di metallo per creare un pugnale), più un martello da fabbro che può essere utilizzato per potenziare ed elaborare le armi (potrete trasformare un pugnale in una spada corta, quindi in una spada lunga o una scimitarra).

Sembra che anche le malattie giocheranno un ruolo importante nella mod, con alcune che saranno specifiche per regione, come la Peste di Sepolcride mostrata nel trailer, che accelera gli effetti della sete e della fame. È possibile creare cure per le malattie e il personaggio sarà in grado di sviluppare una resistenza alle varie malattie aggiunte dalla mod: "È meno probabile che le malattie curate vengano contratte una seconda volta e una seconda cura conferirà piena immunità", dichiara l'autore.

Le creature possono essere cacciate per la carne da cuocere e consumare, e le aree del mondo con basse temperature possono essere affrontate al meglio bevendo zuppe calde. Secondo Grimrukh, la mod sarà configurabile e darà ai giocatori "molte opzioni" a seconda delle caratteristiche che desiderano abilitare.

La modalità di sopravvivenza di Elden Ring è prevista per il lancio lunedì 6 giugno dopo un streaming in anteprima di Lobosjr. Se stavate cercando una scusa per un nuovo playthrough di Elden Ring, questa mod potrebbe essere il motivo perfetto.