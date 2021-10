Elden Ring, quanto sarà difficile? Tanto, ma non avete nulla di cui aver paura

Sebbene non abbia effettuato un'apparizione ufficiale durante il Tokyo Game Show 2021, Elden Ring è ugualmente divenuto protagonista di una chiacchierata nel corso dello show Famitsu x Dengeki TGS 2021, che tra gli ospiti ha potuto annoverare pure Yasuhiro Kitao, responsabile del marketing, della promozione e della produzione di FromSoftware.

Nel corso della discussione, Kitao ha toccato uno degli argomenti più sentiti dalla comunità dei fan di FromSoftware: la difficoltà di gioco. L'esecutivo ha confermato ciò che in molti già sospettavano, ovvero che Elden Ring sarà un gioco difficile. Non temete, in ogni caso, poiché non lo sarà per il puro gusto di esserlo. Il titolo è stato progettato per offrire ai giocatori un sano senso di realizzazione al raggiungimento di ogni obiettivo, che sia la scoperta di un segreto o l'abbattimento di un nemico molto ostico.

Elden Ring offrirà anche una varietà di sistemi atti a rendere l'esperienza più semplice, come la possibilità di evocare degli alleati o dei meccanismi stealth molto simili a quelli implementati in Sekiro: Shadows Die Twice. Sarà inclusa anche la possibilità di colpire alle spalle i nemici in modo da annientarli all'istante evitando gli assalti frontali. Inoltre, verranno messi a disposizione dungeon di difficoltà differenti, cosicché i giocatori potranno affrontare prima i più semplici e livellare più gradualmente.

Kitao ne ha anche approfittato per ringraziare tutti i giocatori non si sono dimenticati di Elden Ring durante il suo lungo periodo di assenza dalle scene. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato il 21 gennaio 2021 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Avete visto l'ultima immagine di Elden Ring che celebra la collaborazione tra alleati di cui ha parlato Kitao?