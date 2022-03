Elden Ring è ancora più difficile: la Patch 1.03 depotenzia la Lacrima Riflessa

Se da un lato il lavoro profuso da FromSoftware con la Patch 1.03 di Elden Ring ha reso più 'facile' il kolossal GDR, specie con gli indicatori degli NPC, dall'altro lato ha contribuito a renderlo decisamente più difficile per gli utilizzatori di Lacrima Riflessa, l'evocazione più potente del gioco.

Scorrendo il lungo elenco degli interventi compiuti dagli sviluppatori al seguito di Hidetaka Miyazaki con l'aggiornamento 1.03 di Elden Ring, spicca infatti la voce che cita testualmente come sia stato "diminuito il danno dello Spirito evocato quando si utilizza l'oggetto Mimic Tear Ash e cambiato il modello di comportamento".

Perché FromSoftware ha deciso di depotenziare questo particolare oggetto? Attraverso le Ceneri di Lacrima Riflessa, il Senzaluce può evocare in battaglia lo spirito argenteo a forma di goccia che assume le esatte sembianze del giocatore, ivi compreso l'intero corredo di equipaggiamenti, armi e oggetti. L'utilizzo della Lacrima Riflessa, in pratica, 'sdoppia' il Senzaluce e offre a quest'ultimo un partner formidabile per le sfide più impegnative contro i boss e i nemici più forti incrociati nell'open world.

Il nerf delle Ceneri Lacrima Riflessa, di conseguenza, dovrebbe spronare gli utenti a variare maggiormente la propria strategia di gioco nelle fasi più avanzate dell'avventura, ad esempio potenziando altre tipologie di Ceneri e sperimentando, con esse, il ricorso ad altre evocazioni negli scontri con i boss più arcigni e i nemici che popolano le regioni più pericolose dell'Interregno di Elden Ring.

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate dei video confronti che mostrano come sono cambiate armi e magie di Elden Ring con la Patch 1.03 appena approdata su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.