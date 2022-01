Elden Ring tra difficoltà, longevità e gameplay: le ultime novità

Nel corso del Taipei Game Show 2022 sono emersi tanti nuovi dettagli su Elden Ring, l'attesissimo open world di FromSoftware appena entrato in fase Gold e destinato ad approdare su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 25 febbraio.

Nella cornice mediatica dell'evento videoludico taiwanese, il produttore Yasuhiro Kitao ha illustrato con tante scene di gameplay inedite la visione che gli sviluppatori giapponesi stanno portando avanti per questo loro nuovo progetto fantasy.

Dalla viva voce di Kitao riceviamo così delle importanti anticipazioni sul livello di difficoltà di Elden Ring, con il produttore che tratta argomenti non meno interessanti come la longevità della campagna principale, le analogie con Sekiro in tema di filmati con PNG o l'esperienza endgame da fruire una volta sbloccata la modalità New Game Plus.

La parentesi comunicativa aperta da Bandai Namco durante il Taipei Game Show ci offre quindi degli ulteriori spunti di riflessione sulla portata del prossimo GDR soulslike di FromSoftware, come quelli che tratteggiano il nostro speciale su Elden Ring e le ultime novità di gameplay a firma di Antonello "Kirito" Bello. Come di consueto, vi invitiamo a servirvi della lavagna dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate al riguardo.