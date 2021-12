Elden Ring: il director Miyazaki elogiato da Sakurai, autore di Super Smash Bros.

Dopo aver dato il là al genere soulslike ed aver ulteriormente elaborato la sua filosofia di gioco con capolavori come Bloodborne e Sekiro Shadows Die Twice, Hidetaka Miyazaki è ormai considerato uno dei pilastri fondamentali dell'industria videoludica.

Nel corso di questi anni, il presidente di FromSoftware ha guadagnato sempre più stima e rispetto da parte di giocatori e colleghi, e non fa eccezione Masahiro Sakurai, il noto autore di Super Smash Bros. Nel corso di un'intervista concessa a 4Gamer, lo sviluppatore nipponico ha elogiato Miyazaki per essersi dimostrato "perfetto nel bilanciare i suoi giochi" e per "continuare ad influenzare l'industria del gaming".

Miyazaki è ora impegnato ad ultimare i lavori su Elden Ring, un titolo che più di tutti gli altri si avvicina al suo videogioco ideale, come svelato in una recente intervista. Tuttavia, Miyazaki ha dichiarato che non giocherà Elden Ring, in quanto la meraviglia della scoperta sarà riservata per forza di cose agli utenti che ci giocheranno per la prima volta a febbraio, e di certo non a chi conosce ogni angolo dell'Interregno come le proprie tasche.

Masahiro Sakurai ha inoltre voluto fare il nome di Inscryption, eleggendolo come il titolo che più ha saputo sorprenderlo in positivo nel corso di quest'anno. Dopo Pony Island, Daniel Mullins ha creato un deckbuilder di assoluto valore, in grado di rinnovare e, in certi casi, sovvertire le meccaniche dei card game. In caso siate interessati ad ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Inscryption.