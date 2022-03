Elden Ring: parte la Disagio Run di Alessandro con il Senzaluce Sventurato

Sul canale Twitch di Everyeye è ufficialmente partita la Disagio Run di Elden Ring! Quel birbaccione di Alessandro ha indossato i (pochi) panni del Senzaluce Sventurato ed è andato a caccia di guai per Sepolcride.

Dopo essersi preso tutto il tempo necessario per plasmare il proprio eroe dell'Interregno, Alessandro Bruni ha fatto la spola tra i Luoghi di Grazia iniziali, e rifatto il guardaroba del suo alter-ego, per combattere come un ossesso e dare prova delle capacità del Senzaluce.

Prima di lasciarvi in compagnia di Alessandro della prima Disagio Run di Elden Ring, vi ricordiamo che il canale YouTube di Everyeye on Demand ospita anche le repliche delle prime due puntate della Serata Librogame con Fossa, Marco e Giada.

Mentre prepariamo i prossimi episodi, vi invitiamo a seguirci su Twitch:

