Elden Ring, dalla Disgregazione all'era dei Senzaluce: il riassunto della lore

Mettere insieme i pezzi della lore di Elden Ring non è un'impresa facile. Vi proponiamo il nostro riassunto della complessa trama orchestrata da From Software.

Come ben sapranno tutti gli aspiranti Lord Ancestrali che stanno esplorando l'enorme open world di Elden Ring, dietro alla stratificata offerta ludica del nuovo soulslike di Hidetaka Miyazaki si cela un imperscrutabile caleidoscopio di personaggi secondari con cui interagire per ricomporre un puzzle narrativo pieno di sorprese.



Dalla nascita dell'Ordine Aureo al mistero di Radagon e Marika, passando per la Notte dei Neri Coltelli e la diaspora divina dei Draghi Antichi, riassumere la trama di Elden Ring è un compito pressoché impossibile, per gli innumerevoli intrighi e tradimenti che s'intrecciano al tessuto autoriale deciso da FromSoftware per fare dell'eroe una semplice pedina di uno scacchiere narrativo che definire complesso sarebbe un mero eufemismo.



Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo video, non prima però di invitarvi a leggere anche il nostro approfondimento a firma di Giulia Martino sulla storia dell'Interregno di Elden Ring, dalle origini della Disgregazione all'avvento dei Senzaluce.