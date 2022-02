Elden Ring: la Disgregazione dell'Interregno diventa un mini-film thailandese!

Come ogni soulslike di FromSoftware, anche Elden Ring con la sua grande mitologia dell'Interregno assume i contorni di una narrazione dalle mille sfumature. Per rendere più chiara la storia del kolossal GDR, Bandai Namco South-East Asia ha provato a reinscenare il tutto in un mini-film con attori in carne ed ossa.

Ciò che rende così singolare il cortometraggio confezionato da Bandai Namco è il setting scelto per rappresentare in maniera allegorica la Disgregazione dell'Interregno: il publisher asiatico ha infatti deciso di abbandonare il setting fantasy di Elden Ring per raccontarne la storia nel contesto di un dramma familiare.

Il mini-film con attori thailandesi (ma completamente sottotitolato in lingua inglese) vede i membri di una famiglia discutere animatamente e assistere impotenti alla distruzione accidentale del bene più prezioso in loro possesso, un anello di giada verde tramandato da generazioni e, fino a quel momento, custodito gelosamente dall'anziana matriarca.

Tra dissapori latenti, battibecchi e litigi alimentati dal "fattaccio" dell'anello andato in frantumi, il mini-film prosegue raccontando le gesta compiute da chi, tra i più giovani, sente crescere in sé il desiderio di riportare la pace tra i membri della famiglia ricostruendo, non solo metaforicamente, il potere spezzato dell'anello ancestrale.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'inconsueta telenovela thailandese sulla Disgregazione dell'Interregno, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione in corso di Elden Ring.