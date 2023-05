Elden Ring: disponibile la mod che aggiunge il DLSS 3, i benefici sono incredibili

A distanza di qualche giorno dall'annuncio della mod che aggiunge il DLSS 3 in Elden Ring, gli sviluppatori l'hanno messa a disposizione di tutti e in rete sono emersi i primi test che mettono alla prova la tecnologia Nvidia nel gioco FromSoftware.

Sembrerebbe infatti che i possessori di una Nvidia GeForce RTX 4090 possano ora ottenere un aumento significativo dei fotogrammi al secondo mentre giocano al massimo delle impostazioni grafiche e a risoluzione 4K. Più nello specifico, si parla di un aumento che va da 88 a 120fps, ovvero un bonus pari al 37% ottenuto anche grazie al contributo della potenza del processore Intel i7 12700KF. Ovviamente è possibile beneficiare di questa mod anche a risoluzioni più basse e con le altre schede video della famiglia 4000, che vi ricordiamo sono le uniche a supportare la tecnologia del produttore di GPU in verde.

Occorre precisare che la mod non è disponibile in via gratuita per tutti gli utenti e, almeno per il momento, possono procedere al download solo ed esclusivamente gli iscritti al Patreon di PureDark, autore della mod di Elden Ring e di quelle relative ad altri prodotti, incluso Star Wars Jedi Survivor.

