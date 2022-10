Elden Ring, disponibile la patch 1.07.1: nuovi bilanciamenti per i Senzaluce

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dell'aggiornamento 1.07 di Elden Ring, gli autori di FromSoftware rendono disponibile una ulteriore patch per l'apprezzato Action RPG.

Il team di sviluppo ha in particolare pubblicato la nuova patch 1.07.1, con la quale va ad intervenire sul bilanciamento complessivo dell'esperienza. Alla luce di alcuni effetti imprevisti generati dagli ultimi cambiamenti, FromSoftware ha in particolare deciso di introdurre in Elden Ring le seguenti variazioni:

Le Ceneri di Guerra - Endure avranno ora un effetto più breve;

avranno ora un effetto più breve; L'incantesimo Inescapable Frenzy richiede ora un minor consumo di FP;

A corredo della pubblicazione dell'Hotfix, il team si scusa inoltre con il pubblico per la confusione generata dall'aggiornamento 1.07 di Elden Ring. Contrariamente a quanto annunciato, si apprende infatti che al momento gli incantesimi Flame of the Fell God e Gurranq's Beast Claw non possono essere equipaggiati. In aggiunta, l'incantesimo Black Blade è ancora interessato da un bug che impedisce di effettuare il contrattacco se lanciato dalla mano sinistra.



Le problematiche qui descritte, garantisce FromSoftware, saranno corrette dagli sviluppatori con i prossimi aggiornamenti di Elden Ring. Al centro degli interventi del team di Hidetaka Miyazaki, in particolare, continueranno ad esservi correzioni di bug e modifiche al bilanciamento del combat system della produzione open world.