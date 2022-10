Elden Ring, disponibile la patch 1.07: novità e riferimenti a nuove mappe e ray tracing

FromSoftware ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato ad Elden Ring. L'open world diretto da Hidetaka Miyazaki riceve numerosissimi accorgimenti di bilanciamento, ed è in particolar modo la componente PvP a presentare le novità più interessanti.

La patch 1.07 ha introdotto lo scaling separato del danno in PvP per armi, abilità, incantesimi e magie. In futuro, questa funzione potrebbe essere utilizzata per bilanciare armi, weapon art, incantesimi e magie anche in modalità Invasione/PvP. Le modifiche al bilanciamento apportate all'interno di questa funzione non influiranno sul single player o in modalità coop.

Il PvP vede anche l'incremento dei danni all'equilibrio e alla stamina, insieme alla riduzione dell'efficacia delle Ceneri di Guerra e di svariati incantesimi. Da segnalare anche l'aumento della velocità di attacco di molte armi colossali. Il changelog prosegue con un ricchissimo elenco di cambiamenti apportati alla componente PvE, con ribilanciamenti vari, fix di bug, e miglioramenti della stabilità di gioco.

Poco tempo dopo la pubblicazione della patch, il modder Lance McDonald ha individuato alcune nuove linee di codice introdotte con l'aggiornamento che fanno esplicito riferimento al ray tracing. FromSoftware aveva dichiarato in passato di voler implementare il ray tracing in Elden Ring, ma sino ad oggi la funzionalità non è ancora stata aggiunta.

Oltre a questo troviamo anche dei riferimenti a delle nuove mappe, possibile segnale che il DLC di Elden Ring potrebbe non essere più così lontano. Sarà comunque bene attendere i prossimi aggiornamenti di Bandai Namco e degli sviluppatori di FromSoftware.