Elden Ring: disponibile la nuova patch, cosa cambia? C'è un'unica novità

Elden Ring è entrato in fase di manutenzione nelle scorse ore, ed alcuni utenti hanno immediatamente sperato che l'aggiornamento in arrivo potesse essere in qualche modo legato a Shadow of the Erdtree, espansione dell'action-GDR annunciata diversi mesi fa ma rimasta lontano dai riflettori sin da allora.

Sfortunatamente, andando a dare uno sguardo al changelog ufficiale pubblicato dallo studio di Hidetaka Miyazaki, apprendiamo che la nuova patch non ha nulla a che fare con il DLC Shadow of the Erdtree. A dirla tutta, l'update introduce un singolo cambiamento che non apporta alcun contenuto inedito all'esperienza ludica.

Le patch notes dell'update 1.10.1 di Elden Ring ha banalmente aggiornato l'Easy Anti-Cheat affinché possa essere compatibile con l'ultima versione di Steam OS. La modifica, quindi, riguarda esclusivamente le edizioni PC e Steam Deck del gioco, e non introduce alcun cambiamento sostanziale per l'utenza. In coda al changelog, FromSoftware ha confermato di star continuando a lavorare per introdurre "aggiornamenti futuri in modo che possiate giocare Elden Ring in modo più confortevole".

Nessun riferimento esplicito, quindi, a Shadow of the Erdtree, per il quale evidentemente dovremo ancora attendere del tempo. Aspettando che il DLC venga finalmente mostrato, vi invitiamo a rivivere uno dei momenti più epici di Elden Ring: la battaglia contro Malenia, la Lama di Miquella.