Elden Ring, disponibile la nuova patch: FromSoftware illustra le novità

Terminato il preannunciato periodo di manutenzione dei server, i giocatori possono mettere in download la nuova patch di Elden Ring. Cosa cambia con la versione 1.10 dell'action-GDR open world di Hidetaka Miyazaki?

L'aggiornamento introdotto da FromSoftware non introduce contenuti inediti all'interno dell'esperienza, ma si limita a correggere problemi di natura tecnica e ribilanciare alcuni aspetti dell'esperienza. In particolare, nell'ambito PvP, è stato aumentato il danno da equilibrio di tutte le armi e di alcuni incantesimi, ed è stato incrementato il valore di hyper armor mentre si attacca con determinate abilità, incantesimi, magie e alcuni tipi di attacchi con armi che generano equilibrio. È stato inoltre ridotta la finestra di invulnerabilità durante l'utilizzo delle abilità Passo Rapido e Passo del Limiere.

Passando al PvE, troviamo anche qui alcuni accorgimenti per garantire un migliore bilanciamento durante gli scontri: aumentato il danno da colpo critico; ridotto il tempo di recupero dopo un colpo critico mancato; aumentato il danno da equilibrio degli attacchi che si verificano dopo aver mancato un colpo critico. Trovate ulteriori dettagli, insieme alla breve lista di fix dei bug, a questo indirizzo.

Nel mentre i giocatori continuano a divertirsi con nuove run nell'Interregno e con gli scontri PvP nel Colosseo, continuiamo ad attendere pazientemente che FromSoftware torni a parlarci di Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring originariamente prevista in due DLC secondo le indiscrezioni.