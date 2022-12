Elden Ring, l'Interregno si svela: disponibili i due artbook giapponesi da 400 pagine

Esattamente come promesso a settembre, FromSoftware e Bandai Namco Entertainment hanno lanciato i due colossali artbook di Elden Ring, ognuno costituito da 400 pagine contenenti materiale inedito legato alla costruzione dell'Interregno e dei suoi protagonisti.

Gli artbook Volume I e II di Elden Ring sono già stati distribuiti in Oriente, e sono disponibili esclusivamente in lingua giapponese. Al momento sembra che non ci sia alcun piano per un'eventuale localizzazione dei due prodotti, tuttavia gli artbook possono essere spediti su scala internazionale.

Tutto ciò che dovrete fare è raggiungere le pagine di Amazon Japan ed effettuare l'ordine. Il prezzo cadauno di 30 euro circa non è troppo impegnativo, ma ad appesantire la transazione ci sono i costi di spedizione particolarmente esosi (in UK si parla di 41 sterline per la spedizione prioritaria e poco meno per quella standard). Al momento, come detto, non ci sono conferme riguardo ad una possibile pubblicazione occidentale degli artbook, dunque se siete interessati converrà agire in fretta prima che le copie vadano in sold-out; una possibilità molto concreta considerando l'elevata caratura artistica di Elden Ring e l'appassionata community che gravita attorno ai prodotti FromSoftware.

Un fan ha confezionato la mod Dark Moon per Elden Ring, con cui il gioco si tinge di un pizzico di Bloodborne e si arricchisce con 11 nuove classi.