Elden Ring, nuovo DLC in arrivo? Bandai Namco promette novità imminenti

La serata dei The Game Awards 2022 ha visto Elden Ring vincere il premio per il miglior gioco dell'anno, con il director Hidetaka Miyazaki che ha promesso l'arrivo di nuove sorprese per i fan dell'RPG. A distanza di pochi giorni, anche Bandai Namco ha festeggiato il traguardo con la community, lanciando alcuni indizi sul futuro del gioco.

L'utente Reddit ezrawallet, il cui post è allegato nella sezione in fondo alla pagina, ha postato in rete il contenuto di una email inviata dal publisher ai fan dell'RPG iscritti alla newsletter ufficiale. Nel comunicato, Bandai Namco ha espresso grande soddisfazione per la vittoria del GOTY di quest'anno, ringraziando i fan di Elden Ring per il continuo supporto dimostrato sin dal lancio del gioco. Il publisher ha poi richiesto ai fan di 'restare sintonizzati per l'arrivo di novità su Elden Ring nelle prossime settimane'.

Al momento è impossibile sapere con certezza a cosa si riferisca il comunicato, anche se molti sperano che possa trattarsi di un nuovo e corposo DLC dedicato all'RPG più chiacchierato dell'anno. Quel che è certo, in ogni caso, è che un DLC di Elden Ring dedicato a Bill Clinton non fa parte dei piani degli sviluppatori. Ma non temete, un modder spagnolo ha già realizzato in tempi record un crossover

Elden Ring x Bill Clinton diventato virale in poche ore.