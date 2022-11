Elden Ring: il primo DLC avrà tanti boss, nuove armi e mappe? Gli ultimi rumor

Il nuovo aggiornamento 1.07.1 di Elden Ring è finito sotto le esperte mani dei dataminer, i quali hanno scoperto vari riferimenti a nuovi contenuti, potenzialmente inseriti nel primo DLC (non ancora annunciato da FromSoftware).

Stando a quanto emerso, nel codice sorgente sono presenti riferimenti a nuove skin, sei nuove categorie di armi, legacy dungeon e riferimenti al Colosseo PvP di Elden Ring ma non solo perché si parla anche di nuovi boss (il numero preciso non è chiarissimo, probabilmente 10 o 15) e 16 NPC, gli assets di questi ultimi sono racchiusi in un file denominato "Someone Yet Unseen".

Al momento FromSoftware e Bandai Namco non hanno annunciato nulla riguardo il primo contenuto aggiuntivo del gioco di Miyazaki, c'è però chi pensa che il primo DLC di Elden Ring possa uscire nei primi mesi del 2023, chissà che l'annuncio non possa essere previsto per i The Game Awards dell'8 dicembre, ricordiamo che Geoff Keighley è stato coinvolto nel reveal di Elden Ring alla Summer Game Fest, a qualche anno di distanza dal primo teaser ufficiale.

Lo sapevate? George R.R. Martin non ha tempo di giocare a Elden Ring, lo scrittore autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è impegnato nella stesura del suo nuovo romanzo, The Winds of Winter.