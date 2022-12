Elden Ring: il DLC Bane of Disputant ai Game Awards? Assolutamente no, il rumor è fake

Da qualche giorno sta circolando su Reddit e 4Chan una lista dei possibili giochi che vedremo ai The Game Awards del 9 dicembre, tra questi anche Bane of Disputant, il primo DLC di Elden Ring. Ma sarà vero? Sembra di no...

Geoff Keighley ha dichiarato che la lista dei giochi leakati per i TGA è completamente falsa e noi ci crediamo, tuttavia dobbiamo segnalare la presenza in lista di Star Wars Jedi Survivor, che sarà ai Game Awards con un nuovo gameplay, e anche Final Fantasy XVI dovrebbe essere presente all'evento.

Tra gli altri titoli della lista fake citiamo Death Stranding Parte 2, Hellblade 2 Senua's Saga, Redfall, Pragmata, Wo Long Fallen Dynasty, Turok Dinosaur Hunter e Hogwarts Legacy. Un elenco in realtà piuttosto "fantasioso " che include sia produzioni che effettivamente potrebbero essere presenti (pensiamo a Senua's Saga Hellblade 2 o Wo Long Fallen Dynasty ad esempio) sia titoli completamente inventati, come apparentemente Elden Ring Bane of Disputant.

Sembra effettivamente troppo presto per annunciare un DLC di Elden Ring, e se è vero che il ferro va battuto finché è caldo, le tempistiche di lavorazione dei prodotti FromSoftware non sembrano coincidere con l'annuncio di una grande espansione a meno di un anno dl lancio del gioco. Lo stesso Geoff ha smentito questa voce e dunque Elden Ring Bane of Disputant (titolo di fantasia) non sarà ai The Game Awards 2022.

Noi di Everyeye.it seguiremo i The Game Awards 2022 su Twitch dalle 18:00 dell'8 dicembre con una lunga maratona che si concluderà solamente all'alba di venerdì 9 dicembre. Fateci compagnia!