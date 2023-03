Elden Ring DLC: ci saranno altre espansioni oltre Shadow of the Erdtree?

A sorpresa, Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato Shadow of the Erdtree, il primo DLC di Elden Ring ancora privo di una data di uscita. L'hype è già schizzato alle stelle e sono in molti a chiedersi se ci saranno anche altre espansioni in futuro.

Al momento è difficile rispondere a questa domanda, sappiamo che il publisher e lo sviluppatore giapponese stanno lavorando per espandere il mondo di Elden Ring ma ad oggi è stato confermato un solo DLC. In passato, altri giochi di FromSoftware hanno avuto più di un contenuto scaricabile (pensiamo a Dark Souls 3 ad esempio) ma non è detto che questo modus operandi verrà seguito con Elden Ring e l'ultima fatica di Miyazaki potrebbe avere una sola grande espansione per la storia.

Quando esce Elden Ring Shadow of the Erdtree? La data di uscita del DLC non è stata annunciata, sappiamo che Shadow of the Erdtree è in fase di sviluppo, maggiori dettagli verranno diffusi presumibilmente nel corso del 2023.

Elden Ring Shadow of Erdtree ha conquistato 17 milioni di persone su Twitter con migliaia di commenti, like e retweet, a testimonianza di quanto effettivamente un annuncio di questo tipo fosse molto atteso dalla community, che ha già iniziato ad analizzare la prima immagine di Shadow of Erdtree alla ricerca di segreti nascosti.