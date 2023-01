Elden Ring, il DLC è sempre più vicino? Qualcosa si muove su SteamDB

Stando a quanto dichiarato in una conversazione trafugata con protagonista il modder Lance McDonald, FromSoftware sta lavorando ad un grosso di DLC di Elden Ring. Si è spesso vociferato di un'espansione per l'action-RPG open world, ma l'unico contenuto aggiuntivo giunto sino ad oggi è stata l'apertura dei Colossei dedicati al PvP.

Nel mentre la software house giapponese continua a mantenere il silenzio riguardo l'esistenza o meno di una grande espansione del gioco, scandagliando tra i meandri della pagina di Elden Ring su SteamDB gli utenti hanno notato qualcosa di molto interessante: la sezione "Playtest" è stata aggiornata per la prima volta quattro giorni fa dopo essere rimasta inattiva per ben 16 mesi.

Alcuni utenti su reddit si sono detti quasi certi che ci sia qualcosa di concreto dietro questo avvistamento, dal momento che FromSoftware utilizza solitamente questi canali quando sono in arrivo delle grosse novità contenutistiche per i suoi titoli, che si tratti della vociferata espansione o di nuove funzionalità che necessiteranno presto l'integrazione con Steam.

Gli indizi cominciano a sommarsi, tuttavia non possiamo fare altro che speculare al momento, nell'attesa di un eventuale annuncio da parte di FromSoftware.

Dopo aver fatto incetta di premi nel 2022 ed aver segnato un nuovo record storico per GOTY guadagnati, Elden Ring è stato nominato anche alla GDC Awards 2023.