Elden Ring: dubbio rumor su nuovo gameplay trailer l'8 aprile e finestra di lancio

Nonostante i leak che hanno mostrato il gameplay di Elden Ring, Bandai Namco Entertainment e FromSoftware hanno deciso di mantenere il silenzio attorno al nuovo gioco diretto da Hidetaka Miyazaki in collaborazione con George R.R. Martin, il celebre autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Un nuovo, dubbio rumor riguardante il re-reveal del gioco è apparso in queste ore sulle pagine di 4chan, un portale che non è spesso sinonimo di attendibilità. Vi raccomandiamo più che negli altri casi, dunque, di prendere con le pinze quanto vi andiamo a riportare di seguito.

Secondo il sedicente insider, il nuovo trailer di Elden Ring conterrà del gameplay e verrà mostrato l'8 aprile. Bandai Namco e FromSoftware distribuiranno direttamente il filmato sui propri canali, e non ci sarà alcun evento particolare a fare da cornice. Publisher e sviluppatore diffonderanno dei piccoli indizi nelle prossime settimane per alzare le aspettative dei giocatori ed assicurarsi che siano sintonizzati per accogliere le novità in arrivo.

Il trailer - continua il rumor - andrà a svelare la finestra di lancio, apparentemente fissata a fine agosto su PC e console in contemporanea mondiale. Il titolo sarà cross-gen, e verrà quindi distribuito sia su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che su PlayStation 4 e Xbox One.

Andando a corroborare quanto dichiarato precedentemente da Jeff Grubb, i gameplay trapelati in rete hanno ormai poco a che fare con l'attuale build di Elden Ring, adesso in uno stadio molto più avanzato rispetto a quanto abbiamo potuto vedere. Il titolo offrirà un mix tra scene cinematiche di alta qualità e solito gameplay di alta fattura da parte di FromSoftware, che andrà ad aggiungere novità quali gli accampamenti (che fungeranno da falò "portatili"), un ciclo giorno/notte, IA dinamica dei nemici in un mondo open world ed un maggiore focus sulle covenant legate al gioco multiplayer online.