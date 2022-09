Elden Ring: due artbook da 800 pagine in uscita a fine anno, sembrano spettacolari

Da febbraio 2022, Elden Ring ha venduto oltre 16 milioni di copie, il gioco FromSoftware è un successo oltre ogni aspettativa ed è quindi logico attendersi una nuova ondata di merchandising nei prossimi mesi, a partire dai due nuovi artbook di Elden Ring appena annunciati.

A novembre in Giappone usciranno i primi due artbook ufficiali di Elden Ring denominati Volum I e Volume II, ognuno composto da 400 pagine con concept art, artwork e altro materiale grafico legato a nemici, ambientazioni, armi, armature ed oggetti.

Ogni volume come detto contiene circa 400 pagine, il prezzo è fissato a poco meno di 30 euro ciascuno, inoltre EBTen propone anche uno speciale bundle che include entrambi i libri in confezione esclusiva con una concept art di Godfrey al prezzo di circa 110 euro.

Al momento i due libri sono stati confermati solamente per il Giappone ed i preordini sono già aperti presso i principali rivenditori giapponesi (tra cui Amazon Japan), Bandai Namco e FromSoftware non hanno annunciato nulla riguardo una possibile localizzazione dei due artbook in lingua inglese, considerando però la notevole popolarità ottenuta da Elden Ring, le possibilità di vedere i due libri arrivare anche nel nostro continente sono certamente molto elevate, restiamo in attesa di eventuali annunci.