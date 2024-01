Elden Ring: le due fasi della boss fight più mortale in un cosplay di Malenia

Da pochi giorni è disponibile una nuova patch per Elden Ring. Le novità sono poche, specifiche per evitare cheat, ma qualcosa si sta smuovendo in casa FromSoftware. Questo è infatti solamente il primo, piccolo passo in direzione della prima espansione del 'Souls'. A sbarrarci la strada verso Shadow of the Erdtree è la cosplayer Bliss.afk.

Mentre c'è chi combatte i boss di Elden Ring nei modi più improbabili, ad esempio utilizzando un violino, la software house nipponica padre dei 'Souls' è pronta al grande momento. Il trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sembra essere vicinissimo al rilascio. Pare infatti che il DLC debba arrivare prestissimo, giusto in tempo per il secondo anniversario del titolo. Ancora non sappiamo se Elden Ring: Shadow of the Erdtree uscirà a febbraio, ma questo spettacolare cosplay di Malenia da Elden Ring ci prepara al peggio.

La battaglia con Malenia è uno dei momenti più epici di Elden Ring. Questa boss fight ha infatti segnato nel male l'avventura di numerosi utenti, che si sono visti martoriare più e più volte dalla Spada di Miquella.

Semidea e figlia della regina Marika e del Lord Ancestrale, questo combattimento si divide in due fasi. La prima fase avviene contro la sua forma standard, rapida e potente. Il peggio, arriva quando Malenia si tramuta nella Dea della Marcescenza. Entrambi questi suoi due aspetti sono stati interpretati dall'artista nelle foto condivise in calce all'articolo.