Elden Ring: ecco a voi 2 spot TV giapponesi se non ne avete ancora abbastanza

Come avete deciso di trascorrere i giorni che vi separano dall'atteso lancio di Elden Ring? Ignorando qualsiasi ulteriori informazione (tanto, ormai l'avete prenotato!) oppure divorando ogni singolo fotogramma dato in pasto da Bandai Namco Entertainment e FromSoftware?

Se rientrate nel secondo gruppo allora siete fortunati, dal momento che la macchina del marketing delle due compagnie giapponesi è in pieno movimento e in queste ore ci ha regalato del nuovo, succosissimo materiale. La pietanza principale ve l'abbiamo già servita ieri sera per cena (un lungo Overview Trailer di Elden Ring ricco di combattimenti ed esplorazione), mentre oggi, per colazione, vi presentiamo due nuovi spot televisivi pensati appositamente per il mercato del Sol Levante.

In quanto tali, sono lunghi 30 secondi ciascuno e presentano un montaggio serrato votato alla spettacolarità più pura. Il primo, realizzato con il motore di gioco, offre stralci di gameplay e qualche cutscene, mentre il secondo è interamente realizzato in computer grafica. Gustateveli assieme ad un bel caffè, li trovate allegati a questa notizia.

Prima di salutarvi vi ricordiamo (anche se ormai lo sanno anche le pietre) che Elden Ring verrà pubblicato venerdì 25 febbraio su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. È di questa settimana anche la presentazione delle due ultime classi di Elden Ring, il Disgraziato e il Profeta.