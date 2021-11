Elden Ring tra dungeon e giganti: nuovo video gameplay della Beta

Vi proponiamo la seconda parte del nostro walkthrough della Beta di Elden Ring, in vista dell'apertura ufficiale del Network Test per i fortunati appassionati selezionati da FromSoftware per parteciparvi su PC, PlayStation e Xbox.

Nella prima parte del gameplay di Elden Ring abbiamo familiarizzato con i mostri e le creature ancestrali che popolano l'Interregno e appreso i rudimenti di un sistema di progressione pieno di sorprese, specie per quanto concerne i combattimenti e l'approccio open world adottato da FromSoftware.

Con la seconda parte del gameplay, invece, ci siamo addentrati nel dedalo di trappole mortali e scontri al cardiopalma che attendono il Senzaluce nei dungeon di Elden Ring. Tra caverne infestate di non-morti e "giganti da soma" disposti a tutto pur di difendere il carico che stanno trasportando con tanta fatica per le lande della Sepolcride, lo spirito soulslike dell'esperienza open world confezionata dagli autori giapponesi riecheggia in ogni aspetto dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica.

Date perciò un'occhiata al nostro nuovo video gameplay di Elden Ring e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete sviscerare ulteriormente i contenuti di questo kolossal GDR leggendo il nostro speciale su Elden Ring dopo averci giocato.