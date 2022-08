Elden Ring: c'è chi ha sconfitto Malenia a livello uno con una sola mano

Dopo mesi e mesi di tentativi siete finalmente riusciti a sconfiggere Malenia in Elden Ring? Un ottimo risultato ma vi segnaliamo che qualcuno è riuscito a fare di meglio sconfiggendo il boss con un personaggio di livello uno... utilizzando una sola mano.

MissMikkaa è una streamer di Elden Ring (e non solo) che si è posta l'obiettivo di portare a termine Elden Ring mantenendo il personaggio sempre e comunque a livello uno e giocando con una mano sola, utilizzando come controller il DualSense di PlayStation 5.

Per quanto l'impresa sia sicuramente eccezionale, c'è da dire che Miss Mikkaa si è sicuramente allenata parecchio per raggiungere il suo obiettivo, la ragazza sembra conoscere il gioco alla perfezione e le contromosse del boss non la colgono mai di sorpresa, segno evidente di come la streamer abbia più volte battuto Malenia per poi memorizzare i suoi pattern e imparare a prevederne gli attacchi.

Elden Ring è stato aggiornato alla versione 1.06 a inizio agosto, questa patch ha portato in dote numerose modifiche tra cui buff per le armi e una maggior fluidità per Elden Ring su PC, oltre a risolvere vari bug, glitch e problemi tecnici minori per aumentare la stabilità del gioco e ridurre al minimo le problematiche.