Elden Ring: c'è più di un DLC in arrivo? Un indizio dal codice sorgente della patch 1.07

Il modder Lance McDonald ha analizzato la patch 1.07 di Elden Ring scoprendo linee di codice dedicate a nuove future mappe che potrebbero fare la loro comparsa nel tanto rumoreggiato DLC di Elden Ring. Fino a qui niente di strano, ma...

Nel codice sorgente dell'aggiornamento è presente anche un riferimento al "DLC001" e proprio la sequenza numerica farebbe pensare alla possibilità che FromSoftware abbia in realtà in cantiere più di una espansione per Elden Ring, anche se al momento non ci sono conferme in merito. Non è escluso che ad un primo contenuto scaricabile possa farne seguito un secondo (e magari un terzo?) anche se come detto FromSoftware e Bandai Namco non hanno ancora annunciato nulla riguardo il supporto post lancio del gioco.

La patch 1.07 di Elden Ring ha portato migliorie al bilanciamento e in generale una maggior ottimizzazione di alcuni aspetti del gioco, così da migliorare l'esperienza utente, nascosti nel codice sorgente ci sono anche riferimenti al supporto per il Ray-Tracing.

Elden Ring è stato pubblicato lo scorso mese di febbraio ed ha sin da subito riscosso un enorme successo di pubblico e critica con oltre 16 milioni di copie vendute, diventando un vero e proprio fenomeno pop nel giro di pochissime settimane. Elden Ring ha trionfato ai Japan Game Awards 2022 tenuti a settembre in occasione del Tokyo Game Show.