Elden Ring nasconde un enorme Colosseo: ospiterà le sfide PvP di un'espansione?

Lance McDonald, l'ormai celebre creatore di contenuti sui soulslike di FromSoftware (nonché autore della patch 60fps di Bloodborne), ha scoperto un enorme Colosseo tra i file inutilizzati di Elden Ring. Che si tratti di un'arena destinata a ospitare presto le sfide PvP tra Senzaluce con un apposito DLC o update gratis?

La nuova area scovata da Lance McDonald trasporta l'eroe di Elden Ring in un'area sconosciuta dell'immenso Interregno del GDR open world di FromSoftware e assume, appunto, i contorni di un vero e proprio anfiteatro con tanto di tribune, sotterranei e passaggi che collegano l'arena centrale alle uscite esterne e queste ultime agli spalti da cui assistere alle battaglie.

La scoperta effettuata dal noto content creator esperto di soulslike non comprende ulteriori dati riguardanti, ad esempio, dei boss misteriosi, nemici inediti o bottino raro. La nuova area scoperta da Lance McDonald è caratterizzata da un "meteo locale" non ancora ultimato (il sistema di illuminazione è appena abbozzato), ma i modelli poligonali e le texture che mappano le superfici risultano essere quasi al livello degli asset ammirati nell'Interregno noto ai Senzaluce.

Tutti gli indizi raccolti, di conseguenza, lasciano presagire l'arrivo di questa nuova porzione della mappa come destinazione endgame per coloro che desiderano saggiare le capacità del proprio alter-ego in battaglie contro altri Senzaluce, presumibilmente con sfide multiplayer PvP sulla falsariga di quelle che hanno caratterizzato l'espansione Ashes of Ariandel di Dark Souls 3. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il video confezionato da Lance McDonald per mostrare ogni dettaglio del Colosseo misterioso di Elden Ring.