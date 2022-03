Elden Ring: c'è George Martin 'nascosto' nel nome dei semidei? Lo scrittore ci scherza su

Incuriosito dalle discussioni intavolate in rete da chi crede che i semidei di Elden Ring nascondano il nome di George Martin, lo scrittore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco interviene sulle pagine del suo blog personale per chiarire una volta per tutte come stanno le cose.

Il papà della stratificata mitologia dell'Interregno di Elden Ring riprende le teorie della community e, rivolgendosi ai suoi tanti fan, ricostruisce l'accaduto partendo dalla descrizione della "strana storia che gira su Internet su come io abbia 'nascosto' le mie iniziali in Elden Ring. Perché vedete, in effetti alcuni dei personaggi del gioco hanno nomi che iniziano con R, G o M. Al che mi viene da esclamare: 'Ma come? Veramente?', perchè questa è una vera novità per me. Scrivo e pubblico storie dal 1971 e sospetto di aver dato più volte ai miei personaggi dei nomi che iniziavano con R, G e M, credo di averlo fatto sin dal principio del mio lavoro. Insieme a nomi che iniziavano con le altre ventitré lettere dell'alfabeto!".

Lo scrittore dei romanzi da cui è stata tratta la serie TV cult de Il Trono di Spade scherza così sulla 'leggenda metropolitana' che lo vede al centro di un gigantesco easter egg sui nomi dei personaggi di Elden Ring e sottolinea che "ripercorrere la storia dei nomi dei personaggi delle mie opere per andare a caccia di indizi sulle iniziali è un esercizio difficile da fare, specie se penso a tutti i personaggi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. In quel caso mi sono divertito a collegare i nomi tra parenti stretti della medesima famiglia, lì era semplice trovare dei punti in comune... ma in realtà, perché mai dovrei nascondere il mio nome all'interno di Elden Ring? Il mio nome è proprio lì SUL gioco, sono uno dei creatori! E poi diciamocelo, Elden Ring è già eccitante di suo, non c'era davvero bisogno d'inventarsi questo genere di cose".

Prima di lasciarvi ai commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione finale con voto di Elden Ring.