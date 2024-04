Elden Ring: c'è un nuovo manga in uscita ma non è quello che stai pensando

Nel 2022 Kadokawa ha pubblicato Elden Ring La via per l'albero madre, il primo manga basato sulla serie di FromSoftware. Adesso l'editore annuncia una nuova serie a fumetti di Elden Ring, ma preparatevi perché non è quello che state pensando.

Elden Ring Going Forward, There Will Be Our Bond è il titolo di questa nuova serie manga che inizierà in Giappone il 30 maggio, l'editore descrive la serie con questa sinossi:

"Un adolescente passa le sue giornate tra videogiochi PvP e sessioni di live streaming. Un giorno un suo compagno di scuola gli parla delle sue difficoltà con Elden Ring e il protagonista della storia interviene in suo aiuto. Questo cambierà il suo modo di approcciarsi allo streaming e ai follower, causando tensioni con i suoi sostenitori. E' la storia di un giovane delle superiori che prova a bilanciare il suo seguito online con le amicizie nel mondo vero e proprio."

Dalla sinossi, Elden Ring Going Forward, There Will Be Our Bond sembra quindi una storia adolescenziale legata a temi come l'amicizia e la necessità di dedicare tempo alla propria vita reale, non trascurandola a favore dei follower e delle interazioni online.

Al momento non sappiamo se la serie arriverà anche in Occidente, ma considerando l'enorme popolarità del gioco le probabilità sono certamente molto alte.

