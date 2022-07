Elden Ring, c'è un nuovo record mondiale: finito in meno di 5 minuti!

Ormai i giocatori di Elden Ring ci hanno da tempo abituato a grandi imprese, e non smettono mai di stupire. Dopo aver visto Elden Ring finito senza potenziamenti e senza subire danni, adesso è stata registrata una nuova, incredibile speedrun.

Per la prima volta in assoluto, infatti, qualcuno è riuscito a finire il kolossal di From Software in meno di cinque minuti, precisamente in 4 minuti e 58 secondi. A segnare questo nuovo, notevole record è stato lo youtuber Seeker TV, che ha documentato la sua sfida in video mostrando tutti i passaggi effettuati per arrivare ai titoli di coda. Trattandosi ovviamente di una speedrun Any%, il giocatore ha sfruttato tutti i bug e glitch possibili per finire Elden Ring in così poco tempo, saltando di conseguenza la larghissima maggioranza dell'avventura e delle sue battaglie più ardue.

Ciò però non toglie che quanto fatto da Seeker TV resta impressionante trattandosi di un nuovo record mondiale davvero difficile da eguagliare. Ma lo speedrunner ne è sicuro: c'è margine per fare ancora meglio, come sottolineato nella descrizione del suo filmato. Il record precedente apparteneva ad Hyp3rsomniac, che aveva finito il gioco in 5 minuti e 10 secondi. Riuscirà Seeker TV a migliorare i suoi risultati, o ci penserà un altro utente ancora?

Ma c'è anche chi si spinge ancora oltre per lasciare senza parole la community dell'ultima produzione di Hidetaka Miyazaki: un fan ha finito Elden Ring usando un pianoforte, impiegandoci poco meno di 40 minuti.