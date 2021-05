Elden Ring all'E3 2021: improbabile la presenza del gioco, per Jeff Grubb

A ormai oltre 700 giorni di distanza dal reveal di Elden Ring, il pubblico continua a chiedersi quando potrà scoprire qualcosa di più concreto sul progetto che vede unire le forze From Software e George R. R. Martin.

La primavera del 2021 ha portato con sé una piccola tempesta legata all'attesissima produzione, con una serie di presunte anticipazioni sule caratteristiche di Elden Ring e la diffusione di un video leak. A breve distanza dal diffondersi di queste indiscrezioni, un ulteriore rumor si è fatto strada nell'industria videoludica, legato ad un possibile rinvio di Elden Ring al 2022. Ora, con l'approssimarsi dell'E3 2021, la domanda che gli appassionati si pongono riguarda l'eventuale presenza del gioco From Software alla fiera - digitale - losangelina.



Per il momento, non vi sono certezze di alcun tipo, ma sull'argomento si è di recente espresso Jeff Grubb, ormai noto insider e giornalista videoludico. Nel discutere della tematica sul proprio server Discord, quest'ultimo si è dichiarato scettico sulla possibilità di vedere Elden Ring sul palco dell'E3 2021. Al momento, afferma, non ne è certo al 100%, ma una serie di circostanze lo spingono ad escludere l'eventualità di una presenza From Software all'evento. Il diffondersi del primo video leak - che secondo Jeff Grubb risale al 2019 - ha causato alcuni "grattacapi" per la software house nipponica, ma non sarebbe questa la causa dell'assenza di Elden Ring dalla scena pubblica.



Al momento, non resta purtroppo altro da fare che attendere aggiornamenti ufficiali.