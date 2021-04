Elden Ring sarà all'E3, presentazione il 14 giugno? Trapela la data ma ci sono tanti dubbi

In queste ore sul web sta circolando una immagine promozionale che sembra suggerire il Worldwide Reveal di Elden Ring per il prossimo 14 giugno, ovvero nel bel mezzo dell'E3 2021 Digital Edition in programma dal 12 al 15 giugno. Ma sarà vero?

L'immagine sembra provenire da 4Chan ed è stata ricondivisa su Twitter da Idle Sloth, insider e "Xbox Enthusiast" che non può però vantare un track record positivo, essendosi distinto nel corso del tempo per aver anticipato tanti presunti scoop poi mai diventati realtà.

Da notare come l'immagine mostri il solo logo Xbox facendo pensare ad una presentazione prevista alla conferenza Microsoft, la data però non convince molto considerando che l'Xbox Showcase ha in genere (quasi) sempre aperto l'E3 mentre in questo caso si parlerebbe di uno show posizionato il penultimo giorno della fiera.

Bandai Namco e Microsoft saranno all'E3 2021 ma le due compagnie non hanno ancora annunciato i propri piani per l'evento, dunque non sappiamo se Elden Ring sarà effettivamente presente oppure no, anche se le probabilità sembrano essere molto alte.

Recentemente un leak ha svelato molti dettagli su Elden Ring, numerose indiscrezioni sono uscite nelle ultime settimane tuttavia Bandai Namco e FromSoftware non hanno commentato la presunta fuga di notizie legata ad uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni.