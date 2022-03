Elden Ring easter egg: come trovare la spada di un celebre personaggio dei manga

Fin dalle origini della serie Souls, il game director Hidetaka Miyazaki non ha mai nascosto di aver preso ispirazione per le sue opere da una celebre saga di manga e anime.

Parliamo naturalmente di Berserk e anche nel caso di Elden Ring questa tradizione non si è interrotta: sono infatti molteplici i richiami alla serie giapponese che possono essere trovati all'interno del gioco. Uno in particolare è il più apprezzato dalla community di giocatori, poiché è stato introdotto come omaggio di Miyazaki al compianto Kentaro Miura, autore di Berserk scomparso nel 2021. L'oggetto di cui stiamo parlando è una delle spade utilizzate dal protagonista del manga, Gatsu (o Guts), che dà forma alla Spada Grande presente in Elden Ring come graditissimo easter egg.

Elden Ring: come trovare la spada di Berserk

Per recuperare la Spada Grande dovrete raggiungere la, una zona dell'open world che si trova a nord-est di, l'area in cui comincia l'avventura di ogni giocatore. Per raggiungere velocemente la vostra destinazione vi suggeriamo di utilizzare la cavalcatura chiamata, altrimenti sarete costretti a percorrere un lungo tratto a piedi e dovrete in tal caso armarvi di pazienza.

Una volta giunti al confine tra Sepolcride e Caelid, nella zona nord-ovest potrete notare un grosso carro nero sorvegliato da una buona quantità di nemici, dietro il quale si trova una cassa. Quest'ultima è il vostro obiettivo, in quanto contiene proprio la Spada Grande che state cercando. Per arrivarci e ottenere il contenuto avete due possibilità: combattere e sconfiggere tutti gli avversari, oppure cercare di arrivare silenziosamente fino al carro, rubare la spada e scappare. Noi vi consigliamo comunque di evitare la prima opzione, soprattutto se arrivate qui durante le prime ore di gioco, poiché i nemici presenti sono piuttosto forti e in grado di darvi filo da torcere.

Prima di poter usare efficacemente la Spada Grande di Berserk dovrete però ottenere un totale di 31 punti nella statistica di Forza, un traguardo che sicuramente richiederà diverse ore di gioco prima di poter essere raggiunto. Se avete bisogno di consigli a riguardo potete consultare la nostra guida su come salire di livello in Elden Ring. Non perdetevi neanche la guida su come accumulare moltissime Rune velocemente in Elden Ring.