Elden Ring easter egg: tutti i nomi dei semidei iniziano con delle lettere particolari

Come sappiamo Elden Ring è frutto dello sforzo congiunto tra Hidetaka Miyazaki (papà di Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro) e George R.R. Martin, scrittore autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, romanzo che ha ispirato il fenomeno planetario de Il Trono di Spade. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler.

PC Gamer segnala ora una curiosità legata proprio a Martin, a quanto pare lo scrittore ha deciso di lasciare ovunque (o quasi) la sua firma all'interno di Elden Ring. In che modo? I nomi dei semidei iniziano sempre con le stesse tre lettere (G, R e M), ecco alcuni esempi: Mogh, Rennala, Radagon, Malenia, Radahn, Rykard, Ranni, Renna, Marika, Miquella, Godfrey, Godwyn, Godrick, Morgott e Maliketh.

Potrebbe trattarsi di un caso o forse no, dal momento che non sappiamo esattamente quali di questi personaggi siano stati ideati da Martin e quali da Miyazaki, non è chiaro inoltre quanto margine di manovra abbia avuto lo scrittore sulla scelta finale dei nomi dei Semidei.

Potrebbe trattarsi ad esempio di un omaggio da parte di Hidetaka Miyazaki e del suo team, oppure come detto di un easter egg ideato dall'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. E voi che idea vi siete fatti in merito? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.