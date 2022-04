Elden Ring, la Easy Mode arriva grazie ai Modder: la feature spopola su PC

Nella classifica dei giochi FromSoftware più difficili, l'universo di Elden Ring non occupa il primo posto, ma non per questo la sfida proposta dallle lande che compongono l'Interregno si rivela semplice da affrontare.

Non sorprende dunque constatare che tra le Mod che si stanno guadagnando il maggior successo su PC figura proprio un contenuto volto a semplificare l'Action RPG. Confezionata dal Modder "odashikonbu", quest'ultimo rende meno arduo il cammino che attende i Senzaluce all'interno del titolo di casa FromSoftware. In particolare, la Mod interviene su di una serie di fattori chiave, andando ad incrementare il danno assestato dagli attacchi del giocatore e a ridurre quello ricevuto. Ma non solo: la Easy Mode provvede anche ad incrementare l'efficacia delle fiaschette curative e ad ampliare le hit box degli avversari che popolano l'Interregno.



Grazie a questa commistione di interventi, abbattere i Boss più potenti di Elden Ring diventa un compito meno gravoso per la community dei Senzaluce. Una circostanza apprezzata dall'utenza PC, che ha provveduto ad installare in massa la nuova Mod. Al momento, la Easy Mode di Odashikonbu rappresenta infatti la quinta Mod più scaricata dai videogiocatori di Elden Ring, che hanno così deciso di rendere più semplice la propria missione di ricerca dell'Anello Ancestrale.