Elden Ring Easy Mode: la mod che rende più facile il GDR spopola su PC

Lo sviluppatore indipendente conosciuto come "Odashikonbu" sta scalando le classifiche dei contenuti aggiuntivi fan made più scaricati dalla community di NexusMods con la patch amatoriale che introduce la modalità Facile in Elden Ring su PC.

Nel momento in cui scriviamo, l'espansione fan made "Easy Mode for Elden Ring" risulta essere la mod più scaricata dall'utenza del popolare aggregatore di patch amatoriali, grazie ai quasi 50.000 download complessivi registrati dal portale.

Diversamente da altri tool sviluppati per chi reputa troppo difficile Elden Ring, la mod di Odashikonbu non si limita a rendere invincibile il Senzaluce o ad aggiungere al suo inventario un numero infinito di Rune ma interviene su più aspetti del capolavoro ruolistico di FromSoftware per garantire un tasso di sfida comunque elevato.

La mod, nella fattispecie, introduce dei livelli di difficoltà studiati per chi desidera esplorare l'Interregno in relativa tranquillità: un preset, ad esempio, riduce del 50% il danno arrecato dai nemici, aumenta del 25% la potenza degli attacchi e moltiplica per due il tasso di guarigione. Gli altri livelli di difficoltà estendono i benefici e introducono un moltplicatore nel numero di Rune acquisite e vantaggi ulteriori legati, ad esempio, ai materiali necessari per potenziare le armi.