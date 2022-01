Elden Ring entra in fase Gold, nessun rinvio in vista, il gioco uscirà a febbraio

Bandai Namco ha pubblicato un lungo video di Elden Ring in occasione del Taipei Game Show 2022, in questa occasione Yasuhiro Kitao di FromSoftwar ha confermato che il gioco è entrato in fase Gold.

Questo vuol dire che lo sviluppo è stato completato e il gioco è ora pronto per la fase di produzione di massa delle copie fisiche e successiva distribuzione ai rivenditori fisici e digitali. "Lo sviluppo è andato liscio", afferma Kitao, che poi continua: "Elden Ring era previsto per gennaio ma abbiamo preferito rimandarlo a febbraio e adesso posso confermarvi che il gioco sarà pronto per la vendita dal 25 febbraio. Il master è andato in approvazione, il team lavorerà ora sulla day one patch."

Si tratta sicuramente di una bella notizia, Elden Ring è pronto, non ci saranno ritardi di alcun tipo e il nuovo gioco di Miyazaki uscirà il 25 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, in formato fisico e digitale. Si tratta di uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, frutto della collaborazione tra il papà di Dark Souls e Demon's Souls e George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, opera che ha ispirato la serie TV Il Trono di Spade.