Elden Ring esce nel 2022? Spunta una data di lancio PS5 su Amazon Germania

Presentato in occasione della conferenza Microsoft dell'E3 2019, l'attesissimo Elden Ring è frutto di una collaborazione tra il team di FromSoftware e George R.R. Martin, il tutto sotto la supervisione di Hidetaka Miyazaki.

L'autore di Dark Souls e Bloodborne è pronto a dar forma ad una produzione particolarmente ambiziosa, tanto da non aver esitato nel definire il titolo come il più grande gioco FromSoftware. Al momento, tuttavia, si hanno a disposizione pochissimi dettagli su Elden Ring e l'unico materiale mostrato corrisponde all'enigmatico reveal trailer. Inizialmente annunciato per current gen, il gioco è privo di una data di lancio, con il team di sviluppo che non ha comunicato alcuna informazione ufficiale in merito. Alcuni dettagli potrebbero tuttavia essere accidentalmente trapelati da Amazon.



A riferirlo, è il portale spagnolo TuPlayStation, che riferisce dell'apparizione, nel corso della giornata di domenica 4 ottobre, di una pagina alquanto interessante nei listini di Amazon Germania. Lo screenshot riportato, diffusosi rapidamente su Twitter, rappresenterebbe un'istantanea tratta dalla scheda prodotto, prima che questa fosse prontamente rimossa. Come potete verificare in calce, l'immagine coinvolge una versione PlayStation 5 di Elden Ring, proposta al prezzo di €79,99. Inclusa anche un'indicazione riguardante la data di uscita, corrispondente addirittura a lunedì 15 agosto 2022.

Come di consueto in questi casi, ricordiamo che quelle riportate non costituiscono informazioni ufficiali, e potrebbero celare in sé un semplice errore del rivenditore. In attesa di eventuali smentite da parte di Bandai Namco o FromSoftware, ricordiamo che nel corso dell'estate sono emersi diversi rumor su trama e gameplay di Elden Ring.