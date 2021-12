Elden Ring: un esclusivo bonus preorder arriva solo in USA e Giappone

A poche ore dalla diffusione sul web dell'esilarante demake di Elden Ring arriva una notizia che non farà molto piacere ai fan italiani in attesa di mettere le mani sul gioco FromSoftware.

Alcuni rivenditori selezionati stanno infatti distribuendo a tutti i giocatori che hanno prenotato una copia del gioco un oggetto davvero esclusivo. Parliamo di una replica dell'anello che il Senzaluce utilizza per richiamare l'attenzione di Tormento, il fedele destriero spettrale che lo aiuta a spostarsi agilmente da un luogo all'altro dell'Interregno. L'anello in questione, molto fedele all'originale e in scala 1:1, non solo può essere indossato da chi lo riceve ma viene anche donato ai giocatori all'interno di una elegante confezione, ovvero un sacchetto di colore nero sul quale è stampato il logo del gioco.

Insomma, si tratta di un oggetto da collezione che tutti i fan del gioco desiderano e che, al momento, solo alcuni possono avere. Sembra infatti che le uniche catene in possesso dell'anello siano Geo in territorio giapponese e GameStop negli USA. Attualmente non si hanno notizie sull'eventuale arrivo di una promozione simile in Europa e, da quanto emerso in rete nelle ultime ore, pare che l'anello potrà essere acquistato anche separatamente al costo di 500 yen, ovvero 5 dollari.

Aspettando che Bandai Namco sveli maggiori dettagli sulla promo, vi ricordiamo che CJ di GTA San Andreas è arrivato in Elden Ring grazie all'hack di PS4.