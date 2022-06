Elden Ring, un esercito di Malenia: una Mod trasforma tutti i nemici nell'avversaria

Tra gli avversari più ostici di Elden Ring, non mancano certamente esempi da proporre, ma la community dei Senzaluce sembra al momento essere d'accordo sull'ostacolo principale dell'Action RPG.

Tra gli avventurieri dell'Interregno si è infatti rapidamente sparsa la voce della pericolosità di Malenia, che propone una delle boss fight più scenografiche ma anche più complesse dell'intero titolo FromSoftware. Nonostante ciò, c'è chi ha deciso di non lasciarsi intimorire e di mettere invece alla prova le proprie abilità. Tra questi ultimi, in particolare, possiamo citare il content creator "Bushy".

Sui lidi del proprio canale YouTube, quest'ultimo ha infatti impiegato la Randomizer Mod di Elden Ring per realizzare un esperimento alquanto impegnativo. In particolare, il giocatore ha deciso di sostituire ogni avversario del gioco proprio con Malenia, dando vita ad un vero e proprio incubo nell'Interregno. La combattente non ha sostituito unicamente gli altri Boss, ma ha invece preso il posto di ogni singolo avversario presente nella mappa di gioco di Elden Ring.

Se siete curiosi di osservare il risultato finale, potete visionare il video gameplay disponibile direttamente in apertura a questa news! Nel frattempo, ricordiamo che è disponibile per il download la nuova patch 1.05 di Elden Ring, pubblicata da FromSoftware su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.