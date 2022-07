Elden Ring si espande con un nuovo gioco da tavolo

Il famoso RPG di From Software sta per ricevere una nuova iterazione in Giappone, sotto la forma di un nuovo gioco da tavolo. L'annuncio arriva dallo stesso studio di sviluppo, che ha poi anche condiviso informazioni sulla data d'uscita.

FromSoftware non ha rivelato molto a riguardo, ma possiamo confermarvi che il gioco da tavolo di Elden Ring sarà ambientato nell'Interregno e includerà delle regole specifiche riguardo all'utilizzo della magia e dei diversi stili di combattimento. Il progetto è stato affidato interamente al gruppo Kadokawa, con la supervisione di Kato Hironori - figura coinvolta nella creazione del gioco da tavolo di Dark Souls.

Al momento sappiamo che il gioco da tavolo arriverà in Giappone durante la primavera 2023, e non ci sono conferme in merito a un'eventuale pubblicazione in Occidente. Noi vi terremo comunque aggiornati sulla situazione non appena ne sapremo di più.

Elden Ring, tra l'altro, sta avendo un grande successo a livello commerciale. Il gruppo GSD Market Data, specializzato in indagini di mercato, ha rivelato infatti che è stato proprio Elden Ring uno dei titoli più venduti in Europa nella prima parte del 2022.

Si tratta insomma di un titolo che continua a registrare record, in tutti i campi. Vi abbiamo infatti anche parlato del giocatore che ha completato Elden Ring in meno di cinque minuti, stabilendo un record mondiale.